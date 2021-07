Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile privind transferul magistratilor si reducerea vechimii procurorilor de la DNA si DIICOT.

- Curtea Constituționala a declarat neconstituționala o prevedere din cadrul Legii cu privire la Curtea Constituționala. Astfel, in urma acestei hotariri, controlul ANI inițiat pe numele Domnicai Manole devine unul neconstituțional. Potrivit deciziei Inaltei Curți, este declarata neconstituționala prevederea…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, s-a declarat luni ''increzator'' ca in urmatoarele 48 de ore va putea fi gasita o solutie la restrictiile post-Brexit cu privire la transporturile catre Irlanda de Nord ce provoaca un ''razboi al carnatilor''…

- Finala Euro 2020 ramane pe Wembley și se va disputa cu 60.000 de spectatori in tribune, relateaza The Telegraph . Potrivit sursei citate, Guvernul britanic va anunța marți, 22 iunie, ca este acord cu solicitarea forului continental de a renunțe la carantina de zece zile pentru 2.500 de oficiali și invitați…

- Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj s-au sesizat din oficiu la data de 1 iunie cu privire la faptul ca un barbat și o femeie de 35 de ani, ambii din municipiul Sibiu, ar fi prezentat la imbarcarea in aeronava buletine de analize…

- Ministrul britanic al Finantelor Rishi Sunak anunta ca urmeaza ca un acord cu privire la fiscalitate sa fie incheiat cu Statele Unite in cadrul G7, insa subliniaza ca marii giganti in domeniul tehnologiei este necesar sa-si plateasca partea in schimbul sustinerii de catre Londra a unor propuneri…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a postat un mesaj ironic pe Twitter, dupa ce AS Roma a anuntat ca echipa va fi antrenata de portughezul Jose Mourinho, din sezonul viitor. "Jose va fi fericit sa afle ca in prezent zburam de la Londra la Roma de la doar 14,99 lire sterline. Din cauza lipsei…

- „Pana la aceasta ora, Procuratura Generala nu a recepționat vreo sesizare de la Președinta Curții Constituționale cu privire la acest subiect”. Acesta este raspunsul instituției de urmarire penala, oferit la solicitarea UNIMEDIA, dupa ce președinta Inaltei Curți, Domnica Manole, a primit paza de stat,…