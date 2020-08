Stiri pe aceeasi tema

- Insulele Cayman au gasit o soluție pentru a relua turismul, dar și pentru a ține criza COVID-19 sub control. Cei care sosesc in paradisul din Marea Caraibilor sunt monitorizați cu ajutorul unui dispozitiv, care masoara pulsul, frecvența respiratorie și temperatura, relateaza The Telegraph.Cunoscute…

- Județele Arges si Brasov sunt primele care ar putea intra in carantina. Nu complet, ci doar parțial. Ludovic Orban a confirmat ca exista trei localitați in fiecare dintre cele doua județe care se afla sub strica supraveghere a autoritaților, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care se afla in carantina de o saptamana, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat ca va fi supus unui nou test marți. El spune ca este nerabdator sa isi reia activitatile normale, pentru ca in carantina este „oribil”, relateaza AFP, preluata de…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00.Condițiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de…

- Ziarul Unirea 29 de turiști din Romania și Bulgaria, depistați cu coronavirus in Grecia. Guvernul elen pregatește masuri 29 de turiști, care veneau din Romania și Bulgaria, au fost depistați de autoritațile din Grecia pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore bune, iar…

- Aeroportul din Viena va testa incepand de luni pentru coronavirus, in schimbul unei taxe de 190 de euro, pasagerii care doresc sa evite carantina de 14 zile obligatorie in cazul persoanelor care intra in Austria, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena…