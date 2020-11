Disperarea legumicultorilor botoşăneni. ”Ne-au omorât, ne degeră marfa pe tarabă” Producatorii sunt disperati din cauza inchiderii spatiilor interioare ale pietelor. Acestia spun ca din cauza frigului marfa risca sa fie distrusa, in special cartofii, ardeii si verdeata. In aceste conditii, legumicultorii se plang ca toate investitia lor de anul acesta se va duce pe apa sambetei si vor ajunge la sapa de lemn. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

