- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- CARAȘ-SEVERIN – Cele opt percheziții domiciliare au vizat locații din alte județe care asigurau sursa vanzatorilor de țigarete netimbrate din Caraș-Severin. Marfa venea din județul Suceava, trecea prin Timiș, pentru a fi vanduta in Caraș-Severin! In aceasta dimineața, incepand cu ora 6.00, polițiștii…

- Un grav accident de munca a avut loc astazi, in jurul orelor 14, pe șantier deschis pe strada Tapiei din Lugoj. Conform redesteptarea.ro, un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani a fost pur și simplu decapitat in timp ce incerca sa prinda o grinda la o hala aflata in construcție. Chinga care susținea…

- Nr. 79 din 8 Martie 2022 PREVENIREA OBOSELII LA VOLAN In data de 7 martie a.c., politistii rutieri din Lugoj si Faget au actionat in continuare pe DN 6 Centura ocolitoare a municipiului Lugoj si pe DN 68A Margina, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in special a…

- CSM Lugoj a obtinut a sasea victorie la rand in sezonul regulat. Banatencele s-au intrebuintat serios in Banie pentru a trece de o echipa artagoasa, care timp de doua seturi a facut viata grea gruparii de pe Timis. „Multa munca a stat in spatele meciului jucat in Sala Polivalenta din Craiova, cu SCMU…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din municipiul Barlad, dat in urmarire internationala pentru o serie de infractiuni comise in Belgia, a fost prins, marti, de politistii criminalisti vasluieni. ‘Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au…

- Nicoleta Cristina Stan, o adolescenta in varsta de 17 ani din comuna Variaș, a fost data disparuta de familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari pentru a depista minora. In data de 5 februarie, Nicoleta Cristina Stan a plecat de la domiciliul sau din localitatea…