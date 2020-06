Stiri pe aceeasi tema

- Familia si vecinii sunt in stare de soc de la aflarea vestii si plang fara incetare. Bianca, o tanara de 18 ani si mama a doi copii ar fi fost ucisa chiar de tatal copiilor, intr-o casa parasita din Viseu de Sus, Maramures.Familia si vecinii sunt in stare de soc de la aflarea vestii si plang fara incetare.…

- Dupa ce o asistenta medicala din Bumbești Jiu, in varsta de 27 ani, și nou-nascutul acesteia au decedat in operație de cezariana la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova, familia a depus plangere la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și la Colegiul Medicilor. Poliția face cercetari sub aspectul…

- Autoritațile au gasit trupul neinsuflețit al lui Ionut Madalin Nisipeanu, tanarul jandarm dat disparut acum mai bine de trei luni. Ionut Madalin Nisipeanu a absolvit, anul trecut, ca sef de promotie Școala de Subofițeri Jandarmi, si de atunci a lucrat in Timisoara. In data de 16 februarie, in jurul…

- Un caz incredibil s-a petrecut in orașul Jingbian, in provincia Shaanzi, in nord-vestul Chinei.O femeie in varsta de 79 de ani, paralizata, a fost ingropata de vie de fiul ei, a notat Sky News. Fiul ei a aruncat-o intr-un mormant parasit, fara apa și fara mancare. Nora femeii a alertat autoritațile,…

- Purtarea mastilor de protectie este obligatorie in Cehia inca din martie, iar primele saptamani au fost incordate: mastile nu se gaseau pe nicaieri, dar Politia te amenda daca nu te protejai.Din 15 mai, purtarea mastilor va deveni obligatorie si in Romania, cel putin in spatiile inchise. Autoritatile…

- Zeci de oameni au participat la o petrecere in Craiova, fara sa tina cont de starea de urgenta. "In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o adresa din zona Balta Craiovita, are loc o petrecere la care participa…

- Un supravietuitor de cancer de 34 de ani a murit dupa ce a contractat coronavirus, facandu-l sa fie una dintre cele mai tinere victime ale focarului din SUA. Familia lui Jeffrey Gazarian a spus ca a supravietuit cancerului, dar a fost un pacient cu risc ridicat. Tanarul de 34 de ani din California suferea,…

- Gonzalo Higuain (32 de ani), atacantul lui Juventus, a vrut sa paraseasca Italia de teama coronavirusului, dar a fost oprit de poliție pe aeroport. Gonzalo Higuain ar trebui sa fie in autoziolare in acest moment, dupa ce doi colegi de la Juventus, Davide Rugani și Blaise Matuidi, au fost confirmați…