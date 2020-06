Stiri pe aceeasi tema

- Analistul Alexandru Coita, fost membru PNL și secretar de stat la transporturi, urmeaza sa lanseze un nou proiect politic, numit Partidul Republican din Romania. Conform surselor noastre, mutarea va fi anunțata in urmatoarele zile, echipa lui Coita lucrand de zor la ultimele detalii tehnice. Nu este…

- Disparitia unui fotografii a fostului prim-ministru britanic Winston Churchill din rezultatele cautarilor Google a ridicat semne de intrebare in Regatul Unit, intr-un moment in care valul de manifestatii antirasiste nu l-a ocolit nici pe acest fost lider conservator, in pofida rolului sau istoric…

- Disparitia unui fotografii a fostului prim-ministru britanic Winston Churchill din rezultatele cautarilor Google a starnit suspiciuni de cenzura in Marea Britanie, intr-un moment in care valul de manifestatii antirasiste nu l-a ocolit nici pe acest fost lider conservator, in pofida rolului sau in al…

- Dispariția unei fotografii a fostului premier britanic Winston Churchill de pe o cautare Google a stârnit semne de întrebare în Regatul Unite, în momentul în care figura fostului mare lider conservator este pusa sub semnul întrebarii de unele voci, în valul…

- Primul ministru Boris Johnson i-a catalogat drept „extremiști” pe protestatarii care au vandalizat statui și au distrus bunuri publice susținând ca au deturnat protestele anti-rasiste de vineri. Premierul britanic se pronunța împotriva dorinței de a „cenzura trecutul”…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine obligatorii de 14 zile pentru toii cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica. Toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar…

- In aceste condiții, premierul britanic Boris Johnson , refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus , a a nunțat ca va reveni luni la munca. In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost nevoit sa fie internat zece zile mai tarziu la spitalul St Thomas…