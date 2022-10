Contravențiile și infracțiunile rutiere vor fi constatate automat, prin sistemele de monitorizare video care vor impanzi intreaga Romaniei, rolul polițiștilor rutieri fiind, realmente, desființat. Guvernul a decis sa instituie Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania, pe motiv ca acesta ar fi o condiție impusa prin PNRR. Amenzile vor fi […] The post Dispare Poliția Rutiera. Se pregatește lansarea marelui Big Brother first appeared on Ziarul National .