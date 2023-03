USR a depus marți un proiect legislativ inițiat de deputatul Tudor Pop pentru ca salile de jocuri de noroc sa nu poata funcționa in localitațile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, iar in localitațile mai mari sa fie interzise in cladiri rezidențiale sau la mai puțin de 300 de metri de o alta sala de jocuri de noroc, potrivit unui comunicat al partidului. Proiectul USR completeaza OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc in sensul introducerii unor noi criterii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc. Concret, salile de jocuri sa nu-și poata desfașura…