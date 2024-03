Dispar 19 posturi la Ministerul Energiei, inclusiv cel vacant de secretar de stat Guvernul va adopta azi o Hotarare privind organizarea și functionarea Ministerului Energiei, instituție condusa de Sebastian Burduja . Un proiect de act normativ ce se va discuta azi in ședința de guvern prevede desființarea la Ministerul Energiei a unui numar de 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung: – 9 posturi vacante corespunzatoare unor funcții publice de execuție, respectiv: 1 post de auditor superior la Compartimentul Audit Public Intern, 1 post de consilier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, joi, ca a fost aprobat un Memorandum pentru ocuparea prin concurs sau examen a 5.200 de functii vacante din cadrul structurilor din subordine. Deficitul de personal in acestea variaza de la peste 20% in Politia Romana, la 24% in IGSU.

- Guvernul va debloca, in sedinta aflata in desfasurare la aceasta ora, peste 2.000 de posturi vacante din sanatate si asistenta sociala. Pe ordinea zi a executivului se afla si acte normative care aproba ajutoare de stat pentru producatorii de tomate, cartofi si usturoi, dar si pentru crescatorii de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta scoate la concurs in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr.166 2023 modificat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 112 2024 urmatoarele posturi vacante:ndash; 3 posturi cu norma intreaga de medic specialist specialitatea…

- RADP Cluj-Napoca anunța ca recruteaza personal in vederea angajarii pentru urmatoarele ocupații: – gropar (perioada nedeterminata); – șofer/ conducator auto categoria B, C, CE, C1E (perioada determinata); – mecanic auto/ utilaje (perioada determinata); – muncitor calificat/ necalificat la intreținerea…

- In ședința de ieri, Consiliul Audiovizualului a aplicat 33 de amenzi in suma totala de 544 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor ce țin de programele audiovizuale locale. Controlul CA, desfașurat in privința a 37 de servicii media de televiziune, a aratat ca 7 posturi TV nu au respectat cota…

- Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat joi, 11 ianuarie, scoaterea la concurs a peste 7600 de posturi vacante sau temporar vacante din sectorul de sanatate și asistența sociala, ca urmare a doua Memorandumuri propuse de Ministerul Sanatații…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 IANUARIE 2024: 358 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 IANUARIE 2024: 358 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului. Conform acesteia, la nivelul ordonatorului principal de credite, incluzand si entitatile fara personalitate juridica din Aparatul de lucru al Guvernului, pentru care SGG are calitatea de angajator, au fost…