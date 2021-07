Disneyland Paris și-a cerut scuze după ce angajații săi i-au cerut unei femei să nu mai alăpteze în public Disneyland Paris si-a cerut scuze dupa ce angajati ai parcului de distractii din Franța au cerut unei femei sa nu mai alapteze in public. Disneyland Paris a transmis ca regreta incidentul și i-a cerut scuze femeii care a fost impiedicata sa alapteze: „Regretam profund aceasta situatie si ii cerem inca o data scuze sincere mamei in cauza. Cererea care i-a fost adresata nu corespunde regulamentului nostru intern si valorilor noastre”, a scris Disneyland Paris pe Twitter, care a menționat ca „nu exista restrictii privind alaptarea la Disneyland Paris”. Situația a fost facuta publica de un internaut,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

