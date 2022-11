Directorul executiv Bob Chapek a trimis memoriul liderilor Disney, spunand ca compania instituie o inghetare tintita a angajarilor si anticipeaza „niste mici reduceri de personal”, deoarece incearca sa gestioneze costurile. „In timp ce anumiti factori macroeconomici sunt in afara controlului nostru, atingerea acestor obiective necesita ca toti sa continuam sa facem ceea ce tine de noi pentru a gestiona lucrurile pe care le putem controla – in special, costurile noastre”, a scris Chapek in memo. Masura a venit dupa ce Disney a ratat estimarile de pe Wall Street in ceea ce priveste castigurile trimestriale,…