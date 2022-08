Disney+ Day are loc pe 8 septembrie; Vedem Thor: Love and Thunder şi Pinocchio atunci Dupa multiple speculatii aflam in sfarsit data la care Thor: Love and Thunder se va lansa pe reteaua de streaming Disney+. Exista un leak cu privire la sosirea lui Thor pe retea pe final de august, dar azi aflam ca acea zi este de fapt 8 septembrie 2022, Disney+ Day. Disney+ Day este echivalentul retelelor de streaming pentru Record Store Day din muzica sau al Amazon Prime Day pentru shopping. Pe 8 septembrie 2022 abonatii Disney+ vor beneficia de premiere globale, doua fiind cele mai importante: Thor: Love and Thunder si Pinocchio, in viziunea lui Robert Zemeckis, cu Tom Hanks ca Geppetto. Noul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

