Stiri pe aceeasi tema

- Disney a anuntat, joi, un nou serial televizat din universul "Star Wars" cu actorul Jude Law cu ocazia unei conventii in California la care nu a fost anuntat niciun nou lungmetraj, gigantul in divertisment concentrandu-se pe streaming, informeaza AFP. Harrison Ford si Ewan McGregor au aparut pe scena…

- Rectorul Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, prof.dr. Gerard Jitareanu, a sustinut in cursul zilei de miercuri, 20 aprilie, raportul cu privire la starea universitatii pe ultimul an, in fata comunitatii academice. Prezentarea a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu",…

- Sebastian Dobrincu a anunțat ca și-a cumparat casa in București, dupa ce in ultima perioada a petrecut tot mai mult timp in Romania. Investitorul de la „Imperiul Leilor” a aratat tuturor cum arata locuința sa de lux. A muncit mult ca sa aiba tot ceea ce iși dorește, iar acum se bucura din plin de realizarile…

- Ultima lansare recenta legata de universul Star Wars a fost cea a jocului LEGO Star Wars: The Skyalker Saga, plus serialul Disney+ „Book of Boba Fett”. Gigantul american nu se opreste aici si ne pregateste ceva special pentru data de 26 mai. Personal as fi pastrat anuntul pentru 4 mai, cunoscuta si…

- Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Iași in colaborare cu Editura Cartea Romaneasca Educațional organizeaza prezentarea volumului de poezii „Protestul brazilor de Craciun “, autor fiind Rasvan Popescu, scriitor și scenarist. Evenimentul va fi moderat de domnul Cassian Maria Spiridon președintele…

- Prezentarea certificatului verde nu mai este condiție de acces Foto: https://ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Odata cu încetarea starii de alerta, prezentarea certificatului verde nu mai este condiție de acces în vreun spațiu și nici la intrarea în…

- Moroccanoil, partenerul oficial Eurovision, a prezentat in Romania trendurile 2022 in materie de styling și noi produse revoluționare de protejare a parului vopsit Prezentarea a avut loc in cadrul unui eveniment exclusivist la care au participat Angelo Fraccica, Creative Design Team Educator Moroccanoil,…