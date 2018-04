Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE, Steluța Cataniciu, ii transmite o scrisoare deschisa ministrului Educației, Valentin Popa, prin care ii cere sa iși reconsidere decizia privitoare la alocarea locurilor bugetate in universitați. Steluța Cataniciu este extrem de nemulțumita de situația inregistrata la Universitatea…

- Conducerea Universitații Babeș-Bolyai este in continuare nemulțumita de poziția Ministerului Educației Naționale fața de marile universitați tradiționale din Romania, precum și de raspunsul oferit de ministrul Valentin Popa la solicitarile formulate de universitați. Inițiatorii documentului, o scrisoare…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti a afirmat marti ca partidele de Opozitie considera ca George Ivascu nu mai poate sa conduca Ministerul Culturii si ii solicita demisia."Domnule ministru, astazi, prin acest act de retragere a increderii acordate la investire, partidele de Opozitie va solicita…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, i-a solicitat ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, incadrarea cu studii superioare a mediatorilor scolari si plata acestora in consecinta. Read More...

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a formulat, la inceputul lunii februarie, nu mai puțin de cinci interpelari catre miniștrii din Guvernul Dancila. Doua dintre acestea se adreseaza Sorinei Pintea, ministrul Sanatații. O interpelare privind nemultumirile cetatenilor fata de Autoritatea Nationala pentru…

- Valentin Popa este ministrul desemnat al Educatiei Nationale in Guvernul PSD Vasilica Viorica Dancila. Este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava din primavara anului 2012. De cand a fost propus ca ministru al Educatiei, Valentin Popa a iesit in evidenta prin numeroase greseli gramaticale.

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre „pamblica” si despre faptul ca „le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”, are „repercursiuni” serioase, „celalanți cetațeni”.…