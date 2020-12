Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat, vineri seara, pe Twitter, negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. Negociatorii au convenit…

- Moment istoric in Europa. Danemarca, cel mai mare producator de petrol din UE dupa Brexit, a decis sa puna punct exploatarii in Marea Nordului Danemarca, cel mai mare producator de petrol din Uniunea Europeana dupa Brexit, a decis ca va pune punct exploatarii resurselor de petrol si gaze in Marea Nordului…

- Libera circulație intre Marea Britanie și Uniunea Europeana va fi ingradita de la 1 ianuarie 2021. Cum acordul comercial post-Brexit nu s-a finalizat, nu se știe cat de mari vor fi ingradirile in ceea ce privește circulația intre cele doua zone. Radu Pescariu, director, și Mihaela Vechiu, Manager Global…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat un purtator de…

- Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), deși pare tot mai aproape de finalizare, continua sa creeze confuzie cu privire la regulile dupa care se vor derula, dupa 1 ianuarie 2021, relațiile dintre cele doua entitați pe toate palierele, arata o analiza Deloitte.Intr-un material…

- Discutiile, intense si secrete, sunt ultima tentativa de a incheia un nou parteneriat comercial, pentru momentul in care tranzitia iesirii Marii Britanii din UE se va incheia la sfarsitul acestui an. Daca cele doua parti vor depasi diferentele de opinie, noul acord va reglementa toate aspectele, de…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Negociatorii sefi pentru Brexit ai UE si Marii Britanii s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa evite intreruperea negocierilor privind viitoarea relatie bilaterala comerciala, in pofida dorintei executivului de la Londra de a reveni asupra conditiilor agreate initial, informeaza AFP. Negociatorul…