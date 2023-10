Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai guvernelor din Germania și Franța se retrag la Hamburg pentru doua zile, intr-o intalnire fara precedent, in incercarea de a repara „motorul UE” care a inceput sa scarțaie, in principal din cauza antipatiei dinte Scholz și Macron, transmite Reuters.

- Coalitia de centru-stanga a cancelarului Olaf Scholz a suferit o infrangere grea la alegerile de duminica din doua landuri din Germania, Bavaria (sud) si Hesse (vest), unde conservatorii aflati in opozitie sunt pe punctul de a iesi invingatori, conform exit-poll-urilor transmise de postul de televiziune…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut sambata guvernului polonez sa dea explicatii cu privire la problema "vize contra bani pentru migranti", care a provocat un scandal in politica poloneza, in contextul in care dezbaterea privind imigratia se intensifica in Germania, informeaza Reuters, conform news.ro.Solicitarea…

- Urecheat de aliați. Premierul polonez Mateusz Morawiecki si-a intensificat criticile fata de declaratiile recente ale presedintelui ucrainean Volodmir Zelenski la Adunarea Generala a ONU, in disputa privind comertul cu cereale, transmite sambata Dpa. ‘Vreau sa-i spun presedintelui Zelenski ca nu trebuie…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters. Aceste…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca energia geotermala de adancime are un mare potential pentru generarea de caldura in Germania, in conditiile in care Berlinul urmareste sa elimine treptat combustibilii fosili din sistemul sau de incalzire, relateaza Reuters, citat de news.ro.Germania…

- Guvernul german a renunțat la planul de a se angaja legal sa indeplineasca ținta anuala a NATO privind alocarea a 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al țarii pentru cheltuieli militare, a declarat miercuri, 16 august, o sursa guvernamentala pentru Reuters.Clauza respectiva, prevazuta in proiectul de…