Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a gazduit sambata o intalnire consacrata razboiului din Ucraina in care au avut loc discutii deloc usoare, potrivit unui reprezentant al Kievului, intr-un context diplomatic in care Riadul a acordat spatiu puterilor emergente apropiate de Moscova, informeaza AFP. Intalnirea inceputa dupa-amiaza…

- Arabia Saudita a gazduit sambata o intalnire consacrata razboiului din Ucraina in care au avut loc discutii deloc usoare, potrivit unui reprezentant al Kievului, intr-un context diplomatic in care Riadul a acordat spatiu puterilor emergente apropiate de Moscova, informeaza AFP, citat de Agerpres.Intalnirea…

- Oficiali din peste 30 de tari au inceput sambata in orasul saudit Jeddah discutii asupra conflictului dintre Rusia si Ucraina, la care aceasta din urma si aliatii sai occidentali spera sa obtina progrese catre convenirea unor principii cheie de solutionare a acestui conflict conform formulei de pace…

- Arabia Saudita gazduieste discutii pentru gasirea unei cai spre pace in Ucraina. Reprezentanti ai Ucrainei, ai puterilor occidentale si ai tarilor dezvoltate, in curs de dezvoltare, printre care China si India, vor participa la discutii, dar Rusia nu a fost invitata la intalnirea din orasul Djedda,…

- In ziua a 528-a de razboi in Ucraina, are loc o intalnire internaționala la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace.Ucraina a inițiat aceste discuții, fara a invita Rusia, insa China și-a confirmat participarea in ultimul moment. Trimisul special…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat, miercuri, la reuniunea anuala la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), care s-a desfașurat la sediul Organizației din Paris.

- Astazi a fost una dintre "cele mai grele zile" pentru Ucraina de pana acum in timpul razboiului, dupa ce Rusia a lansat un nou val de lovituri aeriene asupra țarii, a declarat un consilier de politica externa al președintelui Volodimir Zelenski, informeaza Sky News.Un bombardament efectuat in cursul…

- Ucraina anunta duminica faptul ca a respins, in noaptea de sambata spre duminica, "cel mai important atac cu drona" la Kiev de la inceputul razboiului, soldat cu doi morti, iar armata anunta ca a distrus 52 dintre cele 54 de drone explozive lansate de Moscova in intreaga tara, relateaza AFP. Un barbat…