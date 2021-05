Discuții cu mediul de afaceri la Botoşani Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, anunta ca va purta discutii cu mediul de afaceri in vederea demararii unei campanii de vaccinare a salariatilor prin intermediul cabinetelor medicale ale companiilor. El a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca aceste consultari cu oamenii de afaceri va avea loc prin intermediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Botosani.

"Am avut o discutie cu presedintele Camerei de Comert. Urmeaza sa faca o convocare a celor mai mari angajatori din judetul Botosani, iar saptamana aceasta sau cel tarziu saptamana viitoare sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

