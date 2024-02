Stiri pe aceeasi tema

- Al Tai, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf (48 de ani), a obținut un punct in deplasarea cu Al Wehda, scor final 1-1, cu golul egalarii inscris de Andrei Cordea (24) in minutul 90+8. A fost ziua romanilor in prima liga din Arabia Saudita. Damac, echipa lui Cosmin Contra, la care Nicolae Stanciu…

- Nicolae Stanciu (30 de ani), jucatorul lui Damac, locul 5 din prima liga a Arabiei Saudite, a caștigat trofeul „Golul anului 2023”, acordat celui mai frumos gol marcat pentru echipa naționala. Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru golul marcat din lovitura libera in poarta Andorrei, in victoria Romaniei…

- Nicolae Stanciu si Cosmin Contra au suferit o infrangere, in ultima etapa din 2023. Damac, echipa celor doi romani, a pierdut duelul cu Al Riyadh, echipa la care evolueaza Alin Tosca. Damac a incheiat seria fabuloasa de sapte meciuri consecutive fara infrangere, in prima liga din Arabia Saudita. Nicolae…

- ​Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra, s-a impus categoric in fața celor de la Al-Tai, formația pregatita de Laurențiu Reghecampf, scor 3-0, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 18 din prima liga a Arabiei Saudite.

- Damac, antrenata de Cosmin Contra (48 de ani), a invins cu scorul de 3-0 Al Taee, echipa tehnicianului Laurențiu Reghecampf (48 de ani), in runda #18 a campionatului din Arabia Saudita. Nicolae Stanciu (30 de ani) a marcat ultimul gol al meciului. Cosmin Contra a caștigat duelul romanilor din Arabia…

- Cosmin Olaroiu si Cosmin Contra au obtinut victorii, vineri, in partide din campionatele din Golf, in timp ce Mirel Radoi a inregistrat o remiza.In Arabia Saudita, formatia Damac, antrenata de Cosmin Contra si cu Nicolae Stanciu in componenta, a invins in deplasare aAl Raed, scor 1-0. Golul a fost…

- Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra, cu Nicolae Stanciu titular, a caștigat impotriva lui Al Ittihad, in etapa #16 din campionatul Arabiei Saudite. Damac continua parcursul foarte bun din acest sezon și a urcat pe locul 6. Ultima victima e chiar campioana din sezonul trecut, Al Ittihad, care i-a…

- Formația antrenata de Cosmin Contra, Damac, a reușit surpriza etapei in Arabia Saudita, reușind sa se impuna cu 3-1 pe teren propriu in fața celor de la Al-Ittihad, una dintre candidatele la titlu.