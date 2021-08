Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american de media Discovery Inc. amenința ca va demara actiuni in justitie impotriva guvernului polonez, daca acesta incalca un tratat bilateral de investitii cu SUA, prin proiectul de lege care interzice controlul majoritar non-UE al televiziunilor poloneze. Decizia va escalada o disputa care…

- Parlamentul Poloniei a adoptat miercuri seara o controversata lege a presei despre care opozitia sustine ca ar putea ameninta libertatea presei si ar putea afecta relatiile cu Statele Unite, informeaza AFP. Legea, al carei proiect a fost deja criticat de Washington, ar putea obliga in special grupul…

- O lege care interzice companiilor din afara UE sa dețina controlul in companiile media poloneze urmeaza sa fie dezbatuta și votata miercuri in parlamentul de la Varșovia. Legea, care pune in pericol postul TVN, deținut de o companie din SUA, a fost criticata de jurnaliști, de Washington și a dus la…

- Parlamentul polonez a fost convocat miercuri dimineata intr-o sesiune cu usile inchise in urma unui val de atacuri cibernetice impotriva tarii, a declarat marti vicepresedintele forului legislativ de la Varsovia, citat de AFP. 'Vom asculta explicatii si informatii din partea premierului' Mateusz…

- Guvernul a adoptat o OUG care completeaza legea 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi. „Un alt proiect important pe ordinea de zi astazi aprobat este proiectul de OUG pentru completarea legii 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si…

- Polonia a decis sa interzica accesul avioanelor din Belarus in spatiul sau aerian, masura luata in cadrul unor sanctiuni europene, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului polonez, relateaza AFP. „Consiliul de ministri a votat in favoarea unei interdictii de intrare in spatiul aerian polonez…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care organizatorii de evenimente sunt inclusi in categoriile prevazute pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei…

- Finlanda este al 22-lea stat membre UE care da unda verde planului. In aprilie, Parlamentul finlandez a semanat panica la Bruxelles, dupa ce deputati au decis ca ratificarea planului sa aiba loc cu o majoritate calificata de doua treimi, facand mai dificila unda verde a Helsinki si deschizand scenariul…