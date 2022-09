Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a reproșat, miercuri, intr-o conferința de presa, ministrului Muncii, Marius Budai (PSD), ca a vorbit despre creșterea salariilor și a pensiilor de la 1 ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patronul unei carciumi din centrul Clujului este nemulțumit ca ortodocșii au primit autorizație de la Primaria Cluj-Napoca, pentru a organiza un eveniment in Piața Unirii. ”E vineri, 8 seara. Vreme superba, lumea a ieșit la plimbare prin centru. Unii se mai așeaza pe la terase, alții se bucura de…

- Dirijorul Tacerilor, un film de Ovidiu Georgescu, spune povestea mai multor generații care traiesc intr-o casa ridicata in 1925, dar care urmeaza sa fie demolata pentru a face loc unor cladiri de birouri. Dirijorul Tacerilor prezinta o poveste inspirata din fapte reale, ale carei inceputuri se regasesc…

- Balaur, lungmetrajul de debut al lui Octav Chelaru, inspirat din evenimente reale, urmarește povestea Ecaterinei, tanara profesoara de religie la liceu și soție de preot, care se aventureaza intr-o relație extraconjugala cu Iuliu, unul dintre elevii sai. In incercarea de a-l ține sub control pe tanarul…

- In acest weekend, INNA a marcat un noua reușita semnificativa in cariera: artista a urcat pe scena de la Tomorrowland in fața unui public numeros, de peste 200 000 de oameni. Este primul artist roman care a fost prezent pe scena prestigiosului eveniment. INNA a participat la Tomorrowland la invitația…

- Lil Nas X a urinat pe premiul BET pe care l-a caștigat in 2019 pentru Old Town Road. Lil Nas X a postat joi (23 iunie) pe Instagram, coperta noului sau single, Late To Da Party, care infațișeaza trofeul lui de la BET Awards intr-un vas de toaleta sub un jet de urina. La premiile... View Article

- Primarul Emil Boc a venit cu un puternic mesaj politic in discursul sau de la gala de deschidere TIFF 2022. Acesta a oferit o lectie de istorie despre democratie si dictatura. „Noi ne bucuram de film, iar altii, din nefericire, asculta sirenele de razboi”, a spus edilul Clujului.