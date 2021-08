Directorul unei organizatii neguvernamentale, cu sediul la Kiev, ce acorda ajutor persoanelor care fugeau din calea persecutiilor din Belarus, dat disparut cu o zi in urma in Ucraina, a fost gasit spanzurat marti intr-un parc din Kiev, a indicat politia ucraineana, care a deschis o ancheta pentru ”crima cu premeditare”, relateaza AFP, Reuters si Unian. „Cetateanul belarus Vitali Sisov, disparut la Kiev ieri (luni), a fost gasit spanzurat astazi intr-un parc din Kiev, in apropiere de locuinta sa”, au precizat fortele de ordine intr-un comunicat.El iesise luni dimineata din casa sa faca jogging…