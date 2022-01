Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, estimeaza pierderile provocate de greva, in momentul de fata, in jur de 20 milioane lei si avertizeaza ca, daca angajatii nu isi vor relua activitatea, STB ar putea intra in insolventa.

- Un numar de 15 vehicule se aflau in traseu sambata dimineata, la ora 8:00, potrivit datelor oferite de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. "La ora 8: 00 sunt 15 vehicule in traseu: - 2 vagoane de la Depoul Dudesti, respectiv 401, 415, de pe linia 1; 5 vagoane…

- Greva declansata de angajatii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si sambata, desi Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca aceasta este ilegala. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar trei tramvaie si 10 autobuze. Tramvaiele…

- Suspendarea grevei de la Societatea de Transport Bucuresti (STB) decisa joi de instanta nu a fost pusa in practica de sindicalisti, iar in prezent executorii judecatoresti merg la sediul fiecarui punct de lucru pentru afisarea deciziei respective, a declarat, vineri, directorul general al STB, Adrian…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- „Cateva lucruri despre greva ilegala din transportul public: Liderul sindicatului STB este consilierul general PSD - Vasile Petrariu. Pentru ca asa sunt sindicatele in Romania. Apolitice si in favoarea clasei muncitoare. Actualul director STB este Adrian Crit, propus de PNL. Directorul anterior a fost…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…

- Greva declansata joi dimineata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este ilegala si vom sesiza tribunalul pentru suspendarea ei, a declarat directorul general al STB, Adrian Crit, intr-o conferinta de presa.