- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, estimeaza pierderile provocate de greva, in momentul de fata, in jur de 20 milioane lei si avertizeaza ca, daca angajatii nu isi vor relua activitatea, STB ar putea intra in insolventa.

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, estimeaza pierderile provocate de greva, in momentul de fata, in jur de 20 milioane de lei si avertizeaza ca, daca angajatii nu isi vor relua activitatea, STB ar putea intra in insolventa. “Aceste pierderi pot fi cuantificate, din…

- Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Negocierile de seara trecuta dintre reprezentanții angajaților de la Societatea de Transport București, aflați in greva de joi dimineața, și autoritați au…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa-si reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, au anunțat, joi seara, reprezentanții Societații de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti,…

- „Cateva lucruri despre greva ilegala din transportul public: Liderul sindicatului STB este consilierul general PSD - Vasile Petrariu. Pentru ca asa sunt sindicatele in Romania. Apolitice si in favoarea clasei muncitoare. Actualul director STB este Adrian Crit, propus de PNL. Directorul anterior a fost…

- The employees of the Bucharest overground public transport company STB went on strike on Thursday morning, requesting an increase in salaries and better working conditions, according to Romania-Insider. Negotiations between the union and the STB management are scheduled for this Thursday afternoon,…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inceput procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport. Noul sistem ajuta la plata calatoriei cu orice card bancar contacless,…