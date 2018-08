Stiri pe aceeasi tema

- Directorul SRI Eduard Hellvig cere, in scrisoarea transmisa liderilor politici, ca acestia sa se implice intr-o dezbatere privind modernizarea legislatiei ce vizeaza SRI si vorbeste despre agresiuni indreptate impotriva institutiei, potrivit Mediafax. Hellvig da si cateva explicatii privind protocolul…

