Directorul Spotify șterge pe jos cu Harry şi Meghan: Niște escroci nenorociți Bill Simmons, director Spotify si un popular podcaster, i-a atacat pe printul Harry si Meghan, ducesa de Sussex, catalogandu-i drept "escroci", dupa ce parteneriatul lor de mai multi ani cu Spotify s-a incheiat vineri, relateaza CNN, scrie News.ro. "Mi-as fi dorit sa fi fost implicat in negocierea "Meghan si Harry parasesc Spotify" ", a declarat Simmons vineri in podcastul sau. "'The F**king Grifters' (escroci nenorociti - n.r.). Asta este podcastul pe care ar fi trebuit sa il lansam cu ei. Trebuie sa ma imbat intr-o seara si sa spun povestea discutiei de pe Zoom pe care am avut-o cu Harry pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

