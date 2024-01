Stiri pe aceeasi tema

- Urologia si gastroenterologia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Craiova au avut cele mai bune cifre in anul 2023, transmite conducerea unitatii medicale, care a realizat o analiza a “profitabilitatii” menita sa identifice punctele forte si vulnerabilitatile spitalului. Managerul Eugen Georgescu…

- „Lipsa tatalui din viata copiilor inca de la varsta de 4 si 9 ani face ca, pe langa lipsirea acestora de suportul financiar de care beneficiau, aceștia sa nu aiba parte de sfaturile, imbratisarile, zambetul si chiar educatia pe care doar tatal o poate oferi fiicelor sale.”

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova urmeaza sa modernizeze 13 cabinete medicale din policlinica si sectia de neonatologie cu finantare europeana. Sunt si alte proiecte pentru care s-au atras fonduri europene. Unitatea vrea sa digitalizeze procesul medical si va investi 1 milion de…

- Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei austeritatii, mai multi directori ai spitalelor din tara s-au plans ca au ramas fara bani si ca activitatea risca sa intre in blocaj, insa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, apocalipsa prognozata de unele cadre medicale nu pare sa fi…

- Situatie tensionata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, dupa decizia conducerii de a inceta activitatea medicilor cu varsta peste 70 de ani. La scurt timp dupa aceasta hotarare, catre presa si Ministerul Sanatatii a fost transmisa o scrisoare deschisa in care se aduc mai multe…

- Farmacistii sunt in greva japoneza, nemulțumiți ca nici pana acum Casa Naționala de Asigurari de Sanatate nu a decontat medicamentele compensate. S-au facut doar plati parțiale, susțin farmaciștii.

- Numarul pacientilor cu diabet din Romania a crescut cu 30% in ultimii cinci ani, conform celor mai recente cifre publicate de Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate (CNAS). Numarul pacientilor diabetici a urcat de la 860.558 in 2018 pana la 1.121.651 in 2022. Guvernul tocmai a aprobat un Plan național…

- CNAS s-a reformat atat de bine, incat a ajuns cu conturile goale. Marcel Ciolacu l-a numit, la jumatatea lunii august, pe liderul PNL Sector 3, Andrei Baciu, in funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Desi premierul a aprobat un memorandum prin care a suplimentat bugetul…