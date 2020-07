Directorul si secretara Un director general isi pune capat zilelor intr-un mod misterios, asa ca politia este trimisa sa investigheze. Inspectorul o intreaba pe secretara: – Domnisoara, aveti idee de ce s-a aruncat seful dumneavoastra pe fereastra? – Nu stiu, domnule politist. Insa sa stiti ca era un om deosebit. – De ce spuneti asta? – Pai, sa va povestesc! La o saptamana dupa ce m-am angajat, mi-a luat o masina sport, nu a trecut nicio luna ca mi-a luat un apartament in mijlocul orasului, iar astazi un inel… – Si? L-ati refuzat. – Nu, dar m-a intrebat ce ar trebui sa faca sa aiba o relatie cu mine? – Si? – Si… i-am… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Mihai Marian Lungu, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, și Ovidiu Doroftei, directorul Poliției Locale Suceava, ambii diagnosticați cu Covid-19, au trecut cu bine peste boala, cu simptome ușoare și se declara in deplinatatea forțelor. Inspectorul-șef al jandarmilor ...

- Gigantul alimentar elvetian Nestle (NESN.S) a raportat vineri cea mai mare crestere trimestriala a vanzarilor in aproape cinci ani, datorita rezervelor constituite de consumatori, de la mancarea pentru animale de companie Purina si cafeaua Nescafe, pana la alimente congelate, inainte de masurile…

- Cel mai mare low-cost european nu va zbura, daca va fi obligat sa lase libere locurile din mijloc pentru distantare sociala. IATA: S-a terminat cu calatoriile ieftine Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat ca avioanele companiei nu vor zbura daca va fi obligata sa lase libere…

- Directorul editorial ZF, Cristian Hoștiuc, susține ca actuala criza a coronavirusului ii va lovi cel mai mult si cel mai dur pe cei cu venituri mari si medii. „Salariile se vor reduce, bonusurile vor disparea, ratele la banca vor atarna foarte greu, nu vor mai cumpara masini de lux, adio city break-uri…

- Directorul general al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) in China, Derek Chang, va parasi postul in data de 15 mai, la mai putin de doi ani de la numirea sa, a anuntat joi forul, citat de AFP. ''Ii suntem recunoscatori lui Derek pentru numeroasele sale contributii in fruntea…

- Nicio tara nu a adoptat masuri de sprijin pentru companiile afectate de criza care sa fie suportate de furnizorii de utilitati, a declarat, miercuri, directorul executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), Silvia Vlasceanu, cu referire la proiectul privind amanarea…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la…