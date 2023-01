Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, a fost retinut marti de procurorii DNA, pentru 24 de ore, in dosarul privind achizitii ilegale in timpul pandemiei de COVID, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Alexandru Piturca a fost audiat mai multe ore la sediul DNA, dupa care…

- Procurorii DNA au dispus, ieri, efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a directorului general al Romarm SA, sub acuzatiile de abuz in serviciu, trafic de influența si fals intelectual. Alaturi de directorul Romarm ar fi fost retinut si Victor Piturca, fostul selectioner al echipei…