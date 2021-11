Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Metrorex a fost demis de catre Consiliul de Administrație. Ștefan Paraschiv s-a aflat, pe tot parcursul mandatului sau, intr-un conflict permanent cu sindicaliștii, iar relația a devenit și mai tensionata odata cu scandalul demolarii chioșcurilor de la metrou. Atunci, Paraschiv a fost filmat…

- Autorul atacului petrecut duminica, intr-un tren din Tokyo, in care au fost ranite 18 persoane, era un admirator al personajului „Joker”, principalul adversar al super-eroului Batman, și unul dintre psihopații cei mai celebri din cultura populara și universul benzilor desenate, relateaza presa japoneza.…

- Federația Naționala a Parinților a transmis, vineri, o solicitare miniștrilor Sanatații și Educației pentru a modifica ordinul comun astfel incat, la o rata de infectare ce depașește 6 la mia de locuitori, școlile sa poata decide, prin Consiliul de Administrație, trecerea la ore online, indiferent de…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, in incercarea de a tine sub control inflatia, care a crescut peste așteptari. Un efect negativ va fi insa scumpirea creditelor și creșterea dobanzilor pentru creditele in derulare. Dobanda…

- Programul de lucru al angajatilor de la Metrorex ar urma sa fie redus de la cinci la patru zile, iar salariile reduse cu 20%, conform unei propuneri a directorului general Ștefan Paraschiv, care are negocieri cu sindicatele din domeniu. Conform unui document publicat de economedia.ro, masura ar urma…

- Dupa ce miercuri, s-a dat startul revocarilor și 26 de secretari de stat USR PLUS au fost demiși de catre premierul Florin Cițu, joi, a fost eliberat și Adrian Gheorghe, din funcțiile de Președinte și de membru al Consiliului de Administratie al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, cu rang…

- Ministrul demis al Justitiei, Stelian Ion, a susținut joi dimineața o declarație. El a explicat ca avizele Ministerului Justitiei sunt importante in circuitul de avizare a unei legi, mentionand ca cine nu le-a respectat a “dat cu subsemnatul”. Afirmatiile vin in contextul in care Florin Citu l-a demis…