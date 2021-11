Stiri pe aceeasi tema

- Omul nu poate trai fara credința. Aceasta opinie a fost exprimata de actorul rus Vladimir Mașkov intr-un interviu acordat prezentatoarei canalului YouTube, Nadejda Streleț, in care, printre altele, a fost discutata atitudinea actorului fața de America. Intrebat despre relația sa actuala cu religia,…

- Credinta si stiinta au mers mana in mana de-a lungul istoriei. Una nu a exclus-o pe alta, ba mai mult decat atat, impreuna au salvat vieti, a spus preotul Visarion Alexa, joi, la Antena 3. "Exista o vorba romaneasca foarte potrivita: Nu-l pune pe Dumnezeu sa mestece in mamaliga in locul tau.…

- Oamenii par mai incurcati si confuzi ca niciodata. Pe strazile din Baltati, cei care s-au vaccinat de COVID se vaccineaza si cu serul antigripal, restul nu vor sa auda de ace pana nu se lamuresc ce se intampla cu pandemia, ca pana la urma „toate-s o raceala". Foarte multe persoane insa confunda vaccinul…

- OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie Pandemia de Covid va continua si in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile…

- Cu binecuvantarea lui Dumnezeu și prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, procesiunea cu moaștele Sfantului Ioan cel Nou a continuat ieri, 11 octombrie 2021, in mai multe localitați din județul Suceava. Traseul a vizat manastirile…

- Fotbalistul Lucian Sanmartean a vorbit despre durerea cumplita resimțita la moartea tatalui sau, in urma cu doar doua saptamani. Se pare ca tatal sau fusese infectat cu Covid. Lucian Sanmartean „Haideți sa fim responsabili…” „Durerea unui vaccin nu se compara cu durerea sufleteasca pe care o simți atunci…

- O echipa formata din opt specialisti ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petrosani continua, luni, cercetarile la Spitalul de Boli Infectioase Constanta, in vederea elaborarii unei expertize tehnice, ca urmare a incendiului…

- Consiliul Județean Hunedoara și Academia Romana colaboreaza in vederea realizarii Strategiei de Dezvoltare a județului Hunedoara, document fundamental care va trasa viitoarele direcții de dezvoltare și atragerea de fonduri europene și guvernamentale. Strategia este elaborata de catre experții Institutului…