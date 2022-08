Directorul general al Pfizer, infectat cu Covid-19: Era vaccinat cu patru doze

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat luni ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și ca are simptome foarte ușoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a declarat, luni, ca in cazul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja s-a intervenit potrivit cutumelor medicale din orice spital. Tribunalul Ilfov a dispus, vinerea trecuta, ca Obreja sa fie eliberat…

- In ultimele trei zile, in judetul Iasi au fost depistate 656 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 numarul fiind unul in continua crestere in ultimele doua saptamani. In spitalele iesene se afla internate 116 persoane, dintre care sapte la Anestezie si Terapie Intensiva. Trei paturi ATI sunt ocupate la…

- Starea de sanatate a presedintelui american Joe Biden s-a imbunatatit de cand a fost depistat pozitiv la testul Covid joi, a anuntat vineri medicul sau personal, intr-o scrisoare publicata de Casa Alba, potrivit Le Figaro. Simptomele sale s-au ameliorat", a scris doctorul Kevin O"Connor, precizand ca…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești anunța ca a preluat tichetele de masa in valoare de 100 lei/persoana, destinate cetațenilor care s-au vaccinat impotriva COVID-19, in centrul de vaccinare „Muntenia Medical Hospital” Pitești, situat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu, numarul 2 A,…

- Energocom-ul are un nou director interimar. Astazi, 8 iulie, Victor Binzari a fost prezentat echipei. Directorul general al Agenției Proprietați Publice, Eugeniu Cozonac i-a mulțumit lui Vladimir Sadovoi, ex-director interimar, pentru ca „a acceptat sa conduca societatea pe acțiuni intr-o perioada…

- Viziunile de management diferite și disensiunile in legatura cu unele subiecte difuzate la radio ar fi motivele care au determinat-o pe jurnalista Victoria Coroban sa demisioneze din funcția de directoare a postului public Radio Moldova, dupa jumatate de an de activitate. Directorul general al companiei…