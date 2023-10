Stiri pe aceeasi tema

- Șeful OMS apeleaza la sentiment in razboiul Israel-Hamas: Fiind un copil captiv in umbra razboiului, ii cunosc indeaproape mirosul, sunetele si imaginileDirectorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut luni un armistitiu intre Israel si Hamas, transmite…

- Sute de raniți din Fașia Gaza, relateaza publicația DohaNews din Qatar, sunt supuși unor intervenții chirurgicale fara anestezie din cauza lipsei acute de medicamente, potrivit dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații.

- Moartea jurnalistului Issam Abdallah, de la Reuters, care a fost ucis in timp ce lucra in sudul Libanului, demonstreaza riscul enorm ca acest conflict dintre Israel și gruparea militanta palestiniana Hamas sa se extinda in Liban, a declarat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Un jurnalist…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…

- Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare…

- Referitor la cererea premierului de reorganizare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, ministrul Rafila a declarat ca sunt pregatite ”diverse variante”, dar este ”un drum, nu o decizie”. ”Nu vreau sa intru in detalii (…) Trebuie sa discutam despre modul de organizare si decontare a serviciilor.…