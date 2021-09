Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi canadieni arestati in China la sfarsitul anului 2018, Michael Kovrig si Michael Spavor, au fost eliberati si sunt in drum spre Canada, a anuntat vineri seara premierul Justin Trudeau la scurt timp dupa ce directoarea financiara a Huawei, Meng Wanzhou, a parasit Canada cu destinatia China,…

- Directorul financiar Huawei, Meng Wanzhou, a ajuns la un acord cu procurorii americani pentru a pune capat cazului de frauda bancara impotriva ei, au declarat vineri procurorii americani, o miscare care ar trebui sa ii permita sa paraseasca Canada si sa amelioreze un punct de tensiune intre China si…

- Justitia americana a aprobat vineri un acord incheiat intre Washington si gigantul chinez al telecomunicatiilor Huawei, care va permite directoarei financiare Meng Wanzhou sa se intoarca in China fata de o amanare pana la sfarsitul anului 2022 a procedurilor intentate impotriva sa, in special pentru…

- Un acord era avut in vedere vineri intre justitia americana si gigantul chinez in domeniul telecomunicatiilor Huawei in vederea unei intoarceri in China a directoarei financiare a grupului, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, arestata la 1 decembrie 2018 pe aeroportul din Vancouver, in Canada,…

- Sute de persoane au manifestat duminica, la Ottawa, in sprijinul canadienilor Michael Kovrig si Michael Spavor, pentru a marca 1.000 de zile de la arestarea considerata ''injusta'' a acestor doi barbati in China, transmit AFP si Reuters. Alte manifestatii au fost organizate in alte orase din…

- Canada a respins miercuri decizia instantei chineze în cazul cetateanului canadian Michael Spavor, condamnat la 11 ani de închisoare pentru spionaj, relateaza AFP și Agerpres. ''Condamnam aceasta decizie. Exista posibilitatea de a face apel. Acest lucru va fi discutat cu avocatii…

- Consultantul canadian Michael Spavor, a carui detentie in China este considerata ''arbitrara'' de catre premierul Justin Trudeau, a fost condamnat miercuri la 11 ani de inchisoare pentru spionaj, ceea ce tensioneaza si mai mult relatiile dintre Beijing si Ottawa, relateaza AP. El a fost arestat in…

