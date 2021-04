Directorul DSP Timiş, Flavius Cionca, criticat de Vlad Voiculescu îi transmite acestuia un mesaj: Îi doresc odihnă plăcută Directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, liberalul Flavius Cionca, i-a transmis, ironic, fostului ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu &"odihna placuta&", dupa ce acesta a afirmat ca Cionca are carnet de partid de la PNL si ca a propus carantinarea unor localitati conduse de primari USR PLUS, nu si a unor localitati conduse de primari liberali, iar pentru asta a fost evaluat de Ministerul Sanatatii. Cionca a aratat, în mesajul sau, ca cele mai multe localitati carantinate din Timis au fost conduse de primari liberali si ca nu putea fi evaluat, deoarece se afla pe functie interimar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

