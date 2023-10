Procurorii DNA l-au reținut, vineri, pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acuzat ca ar fi cerut comision din salariul unor femei pe care el le-a angajat in funcție. Dragos Adrian Iorga este acuzat de luare de mita, in forma continuata, si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de […] The post Directorul din Ministerul Fondurilor Europene care lua taxa din salariul angajaților, reținut. Sumele uriașe pe care le-a primit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .