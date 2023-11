Directorul CNAIR anunţă montarea primului sector de parapet mobil pe DN 2 / Avantajele sistemului – VIDEO ”Pe DN2 (E85), la km 131+800 a fost montat primul sector de parapet mobil! Acest tip nou de sistem va permite transferul traficului rutier de pe o cale pe alta, dar si interventia utilajelor CNAIR si a autovehiculelor altor autoritati, in cazul producerii unor blocaje provocate de accidente sau de inzapezire”, a scris, marti, Cristian Pistol pe Facebook. Directorul CNAIR a precizat ca DRDP Buzau va mai monta pe DN2 inca doua astfel de sisteme cu deschidere in caz de urgenta, la km 133+500 si la km 135. ”In functie de randamentul pe care acest tip de parapet il va da in exploatare, vom monta astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

