- William Burns, directorul CIA, spune ca in prezent nu exista informații potrivit carora Vladimir Putin ar fi bolnav și ca nu exista dovezi concludente in acest sens, potrivit BBC. In ultima perioada au existat tot mai multe speculații neconfirmate in presa conform carora președintele rus Vladimir Putin,…

- Șeful DGIA (Direcția Generala de Informații a Apararii), generalul cu patru stele Marian Hapau, este trecut in rezerva, prin decret al președintelui Klaus Iohannis. DGIA are doua componente – cea de informații militare și cea de contrainformații militare. Directorul general al DGIA le coordoneaza pe…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca focarul global de variola maimutei este o amenintare sanitara a carei evolutie este foarte ingrijoratoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deși e șef la Centrul Național Anticorupție (CNA) deja de cinci luni, Iulian Rusu nu a prea ieșit in fața publicului cu declarații puternice in legatura cu lupta impotriva corupției. Intrebat in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” care este situația din cadrul instituției și de ce este doar tacere,…

- Dupa incheierea manifestației din PMAN, organizata de mișcarea civica „O viața noua”, vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a indemnat protestatarii sa se indrepte spre Inspectoratul de Poliție Centru pentru a solicita instalarea scenei. Șeful IGP a menționat ca concertul nu poate sa se desfașoare…

- Pandemia COVID-19 „cu siguranța nu s-a incheiat”, a avertizat duminica șeful Organizației Mondiale a Sanatații, in ciuda scaderii numarului de cazuri raportate de la varful valului omicron . El a spus guvernelor ca „coboram garda pe riscul nostru”, potrivit APNews. Directorul general al agenției de…

- Fostul șef al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, risca sa fie dat in urmarire in cazul in care nu va da curs citației procurorilor dupa ce oamenii legii au efectuat marți seara percheziții la domiciliul sau doar in prezența soției lui. „Ieri [marți seara – n. r.], nu au fost gasite probe…

- Directorul CIA, William Burns, a avertizat ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters. Șeful CIA a facut declarații la o conferința…