- Presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat directorul CIA, William Burns, care a adaugat insa ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul lor comun, informeaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat marti din insula indoneziana Bali, inainte de incheierea oficiala de miercuri a summitului G20 unde el a condus delegatia Moscovei, relateaza agentia EFE. Potrivit agentiilor ruse de presa, Lavrov a plecat marti dupa-amiaza spre Rusia dupa ce si-a incheiat…

- Liderul chinez Xi Jinping a confirmat poziția Beijingului cu privire la necesitatea discuțiilor de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina in timpul summitului G20 de la Bali. Despre acest lucru a anunțat CNN, scrie "Adevarul European". "Xi Jinping a subliniat ca poziția Chinei cu privire la…