- Directori ai companiilor de tehnologie, proeminenti investitori de risc si fondatori de firme, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, au incercat in acest weekend sa mentina in viata firmele ramase fara bani dupa prabusirea Silicon Valley Bank, transmite agenția Reuters, citata de News.ro.

- Milioane de californieni se afla joi sub amenintarea unei furtuni care se apropie si care ar putea aduce ploi torentiale si inundatii extinse in multe zone ale statului american, inclusiv in unele regiuni montane deja afectate de ninsori in cantitati aproape record, transmite Reuters.Dupa cateva…

- California nu va face afaceri cu Walgreens Boots Alliance Inc (WBA.O), a declarat luni guvernatorul statului, Gavin Newsom, intr-un mesaj pe Twitter, la cateva zile dupa ce lantul de farmacii a declarat ca nu va distribui pastile de avort in unele state dominate de republicani, relateaza Reuters,…

- Microsoft a anuntat luni o noua investitie multianuala, de mai multe miliarde de dolari, in OpenAI, producatorul ChatGPT, transmite CNBC. Microsoft a refuzat sa furnizeze o anumita suma in dolari, dar Semafor a relatat la inceputul acestei luni ca Microsoft este in discutii pentru a investi pana la…

- Sute dintre brutarii francezi au ieșit in strada la Paris luni (23 ianuarie) pentru a demonstra impotriva costurilor ridicate ale operațiunilor, in special cele legate de energie, pentru „boulangeriile” lor și pentru a cere guvernului sa acorde mai mult ajutor financiar. Brutarii artizani din toata…

- Ministrul german al tehnologiei digitale s-a intalnit recent cu Elon Musk pentru a clarifica ce așteptari are Berlinul de la Twitter, in special in ceea ce privește combaterea dezinformarii, de cand fondatorul Tesla a preluat conducerea firmei de social media, a anunțat vineri ministerul german al tehnologiei…