Director CNAIR, precizări despre lucrările de la autostrada Ploieşti-Braşov Directorul CNAIR, Mariana Ionița, este de parere ca nu vor exista lucrari in execuție la proiectul autostrazii Ploiești-Brașov mai devreme de trei ani. „Oferta este acum in analiza astfel incat sa ajungem la un contract care sa ne permita obtinerea unei documentatii bune care sa ne ajute sa facem o implementare rapida a executiei lucrarilor. Eu nu cred ca vom putea vedea in executie, mai devreme de trei ani, Autostrada de la Ploiesti pana la Brasov”, a declarat șefa de la CNAIR, la Digi24. Directorul CNAIR a precizat insa ca intre timp vor fi implementate mai multe proiecte pentru a fluidiza traficul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

