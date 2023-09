Stiri pe aceeasi tema

- ”Maine, la ora 13.00, atingem si depasim borna de 1000 km de drum de mare viteza in Romania. Dupa deschiderea circulatiei pe Sectiunea Nusfalau – Suplacu de Barcau (13,55 km) a Autostrazii Transilvania lungimea drumurilor de mare viteza (autostrada si drum expres) va ajunge la 1004 km”, a scris, miercuri…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat marți ca Romania va atinge borna de 1.000 de km de autostrada saptamana viitoare.„Pana la finalul anului viitor minim 250 de km. In cateva zile, cred ca saptamana viitoare, vom atinge borna de 1000 de km de autostrada, pentru ca se da in circulație…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca, pana la finalul anului 2024, Romania va avea cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drumuri expres date in folosința. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada…

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne, Lucian Bode ,a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie News.ro.”Toata agitatia politica de la Bucuresti este…

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne Lucian Bode a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Toata agitatia politica de la Bucuresti este doar o agitatie politica.…

- Contractul, in valoare de 80 de milioane de euro, pentru tronsonul Nușfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania A3, a fost semnat in toamna anului 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in februarie 2021, iar termenul de finalizare era februarie 2023. In ciuda mai multor…

- Cei 13,55 km din Autostrada Transilvania, sectorul dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau sunt aproape gata. Turcii de la Nurol mai au doar cateva mici zone unde trebuie așternut stratul de uzura și facute finisajele. Asociația Pro Infrastructura a anunțat ca lucrarile de construcție au ajuns la final.…