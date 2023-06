Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune a doua marfare, unul incarcat cu motorina și celalat cu ingrașaminte chimice. a fost evitata, joi, 8 iunie, in ultimul moment, in gara Sighișoara, județul Mureș, a relatat publicația Club Feroviar. Incidentul a fost confirmat de CFR și de Autoritatea de Siguranța Feroviara din Romania (ASFR).Mecanicul…

- OpenAI, sustinuta de Microsoft a oprit vineri accesul la ChatGPT in Italia, dupa ce agentia nationala pentru protectia datelor si-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibile incalcari ale confidentialitatii si pentru ca nu a verificat daca utilizatorii au varsta de ceeel putin 13 ani, asa cum a solicitat.…

- CFR a anuntat, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu acelea ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat. ”Avand in vedere masurile de siguranta feroviara comunicate de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va propune Ministerului Finanțelor plafonarea prețurilor RCA timp de 6 luni la tarife egale cu nivelul celor din martie 2022. Plafonarea inseamna prețuri mai mici, exact strategia care le-a dus la faliment pe City Insurance și Euroins . Autoritatea de Supraveghere…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru acest asigurator, a anuntat vineri…

- Pe data de 17 martie 2015 a plecat ultimul tren de calatori din Gara Falticeni, dupa ce companiei Regiotrans i s-a retras dreptul de a circula cu automotoarele. Decizia a fost luata de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, care a descoperit probleme tehnice la automotoarele folosite.Linia 510 ...