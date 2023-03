Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a facut duminica un apel la vigilenta in contextul in care riscurile la adresa stabilitatii financiare au crescut, transmite Reuters.

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat ca monitorizeaza potentialele implicatii la adresa stabilitatii financiare ale colapsului Silicon Valley Bank, dar este increzator ca autoritatile de la Washington adopta masurile adecvate, transmite Reuters.

- Riscurile la adresa stabilitații financiare a Romanei s-au intensificat in ultima jumatate de an, ca urmare a creșterii incertitudinilor privind evoluțiile economice și financiare,pe fondul accentuarii tensiunilor geopolitice și continuarii razboiului din Ucraina,precum și al inaspririi condițiilor…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat marti ca se asteapta ca tendinta de incetinire a economiei mondiale sa se inverseze in 2023 si asta in pofida continuarii razboiului din Ucraina si a majorarii nivelului dobanzilor, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat ca zilele in care instituția pe care o conduce a retrogradat in mod regulat creșterea globala sunt aproape de sfarșit. „Nu vad o retrogradare acum, dar creșterea in 2023 va incetini”, a declarat Georgieva la Forumul…

- 2023 va fi un an dificil pentru mare parte a economiei globale, deoarece principalele motoare ale cresterii globale - Statele Unite, Europa si China - se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, scrie Reuters,…

