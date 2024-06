Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile la adresa ratingului Romaniei sunt ”in mare parte echilibrate”, a declarat un analist al agentiei de evaluare Fitch Ratings, adaugand ca nivelul relativ scazut al datoriei publice reprezinta un punct favorabil de pornire pentru masurile destinate reducerii celui mai mare deficit bugetar din…

- Vorbind cu reporterii inainte de o reuniune de doua zile a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles, care va include si o reuniune a grupului de planificare nucleara al aliantei, el a numit armele nucleare „garantia suprema de securitate” a NATO si un mijloc de a mentine pacea, potrivit Reuters,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitatia de a ține un discurs la o ședința a camerelor reunite ale Congresului SUA, in plin razboi intre tara sa si miscarea terorista palestiniana Hamas, relateaza Reuters, citata de News.ro.„Sunt incantat de privilegiul de a reprezenta Israelul in…

- Coco Gauff a fost privata de sansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2021, dupa ce a fost testata pozitiv cu covid, iar sportiva americana spune ca obtinerea unei medalii la JO de la Paris ar fi la fel de importanta ca un succes de Grand Slam pentru ea in acest an, relateaza Reuters,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sustinut marti ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si conducerea statului evreu poarta intreaga raspundere pentru escaladarea recenta a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat joi ca serviciul special naval britanic a operat in Ucraina si a ajutat fortele ucrainene sa desfasoare tentative de operatiuni impotriva fortelor ruse, informeaza Reuters.

- A doua zi dupa ce Rusia a blocat cu veto la ONU continuarea activitații grupului de experți care monitorizeaza respectarea sancțiunilor impuse Coreei de Nord pe fondul programului nuclear al Phenianului, Rusia a transmis ca marile puteri au nevoie de o noua abordare a Coreei de Nord, acuzand Statele…