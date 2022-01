Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, numarul persoanelor depistate pozitiv cu SARS-Co-2 este in creștere. Cu toate ca intregul personalul de specialitate al Direcției de Sanatate Publica Timiș este implicat in efectuarea anchetelor epidemiologice și introducerea datelor in sistemul electronic Corona-forms, a fost inregistrat…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, vineri, un nou focar COVID-19, la Spitalul Judetean Timisoara, unde sunt confirmate noua cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, la Sectia de Neurochirurgie, unitatea spitaliceasca avand in prezent noua focare pe diferite sectii, potrivit Agerpres. In…

- Inca un focar de Covid-19 a fost depistat intr-o scoala din Timisoara. Este a cincea unitate de invațamant din județ in care au fost confirmate mai multe cazuri de imbolanviri. Un numar de 138 de persoane sub 18 ani din judetul Timis au fost depistate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit Directiei…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, duminica, cinci noi cazuri de COVID-19 confirmate la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, unde a fost declarat focar activ, cu sapte cazuri anterioare, vaccinate. In ultimele 24 de ore, in judet au fost inregistrate 295 noi cazuri de…

- O cifra record a fost inregistrata la nivelul județului Timiș in cursul zilei de ieri și raportata astazi, reprezentand 4.152 teste efectuate in 24 de ore, pentru determinarea infecției cu virusul SARS-COV-2. 04.01.2022 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, vineri, o scadere, in continuare, a numarului noilor cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 si al ratei de infectare, dar si o usoara crestere a numarului bolnavilor cu COVID-19 internati. In ultimele 24 de ore, in judet au fost inregistrate 91 de cazuri…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a deschis o ancheta privind posibile cazuri de vaccinari fictive dupa decesul unui angajat al instituției care figura ca vaccinat in Registrul Electronic Național al Vaccinarilor. Cazul a ajuns in atentia DSP dupa protestul fata de imunizarea anti Covid, care a avut…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, duminica, o scadere la peste jumatate a numarului noilor cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, in conditiile in care si numarul de testari a fost mai redus fata de ziua precedenta. Din totalul celor 244 de cazuri noi, 34 s-au inregistrat in…