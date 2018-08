Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca nu va avea program cu publicul în perioada 15 – 17 august 2018. De asemenea, în perioada 15 – 19 august 2018, serviciile din cadrul Directiei de Evidenta a persoanelor vor funcționa dupa urmatorul program: Serviciul…

- El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca acordarea a inca doua zile libere in aceasta saptamana, pe langa ziua de 15 august, este inoportuna, in conditiile in care in aceasta perioada romanii aflati la munca in strainatate revin acasa si vor sa isi rezolve problemele administrative."Cand…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat astazi, in ședința de Guvern, ca zilele de 16 și 17 august vor fi declarate nelucratoare pentru ca angajații din sectorul public sa aiba ”o mica vacanța” de Sfanta Maria. Ea a precizat ca fac excepție locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta,…

- Angajații din sectorul public vor avea o mini-vacanța de Sfanta Maria. Cadoul vine de la Guvern, care a decis ca zilele de 16 și 17 august sa fie declarate nelucratoare. Dupa cum se cunoaste, ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, este d...

- Directia generala, educatie, cultura, tineret si sport a municipiului Chisinau informeaza ca ofera elevilor cu reusite deosebite oportunitatea de a se bucura, gratuit, de o vacanta de sapte zile pe litoralul Marii Negre. Proiectul se inscrie in Programul de Cooperare in domeniul educatiei Bucuresti…

- MASURI… Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ potrivit caruia Programul national de diabet zaharat se va reorganiza in doua subprograme distincte, unul destinat adultilor cu diabet zaharat, altul destinat copiilor cu diabet zaharat tip 1. Prin modificarile aduse…

- Stadionul Republican din centrul capitalei a fost aprobat de catre Guvern de a fi desființat, iar terenul unde este amplasat risca sa fie vandut. Cel puțin aceasta se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern elaborat de catre Ministerul Economiei. Pe terenul unde a fost stadionul va fi construit…

- N. D. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a pus punct campaniei de primire a cererilor pentru acordarea subventiilor, 15 mai fiind termenul limita pana la care fermierii puteau sa depuna aceste solicitari. La sediul Centrului județean și la sediile centrelor locale APIA Prahova…