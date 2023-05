Stiri pe aceeasi tema

- Directia pentru Agricultura a judetului Buzau considera ca scandalul rosiilor neconforme din bazinul Glodeanu Sarat este unul fara fundament, iar in urma probelor prelevate de Directia Fitosanitara Buzau in prezenta Corpului de Control al ministrului Agriculturii nu au fost constatate depasiri ale limitelor…

- „Toate probele prelevate in prezenta Corpului de control al Ministrului Agriculturii, din zona Glodeanu, nu au scos in evidenta depasiri ale substantelor chimice, deci toate sunt bune de consum. Avem si probe la care nu a iesit nici urma de pesticide chiar daca nu sunt certificate bio. La cele la care…

- Tomatele cultivate in localitatea buzoiana Glodeanu-Sarat sunt bune de mancat, a declarat ministrul Agriculturii Petre Daea, pentru Agerpres. Precizarea vine in contextul in care presa a relatat acum o saptamana despre o posibila contaminare a roșiilor din zona Buzaului. Acolo anchetatorii au descoperit…

- Inspectorii ministrului Daea au prelevat probe de legume din solariile de la Glodeanu Sarat, pentru a fi analizate la București, dupa scandalul tratarii excesive a acestora, cu substanțe interzise. Dupa o saptamana de la declanșarea scandalului legumelor tratate cu substanțe toxice in bazinul legumicol…

- Corpul de Control al Ministerului Agriculturii și reprezentanti ai mai multor institutii au facut verificari la legumicultorii din Buzau, a informat news.ro. Patru persoane sunt cercetate de procurori.Controalele au avut loc joi, 11 mai, in bazinul legumicol Glodeanu Sarat, cu participarea reprezentantilor…

- Deși perioada naturala de coacere a tomatelor romanesti este luna iunie, la tarabe au aparut „rosii romanesti” inca din mai, chiar aprilie.O analiza atenta a aspectului ne poate ajuta sa ne dam seama daca roșiile pe care le cumparam au fost sau nu forțate. Pe langa mucronul pronunțat, roșiile stimulate…

- Goana dupa profituri mari si rapide ii impinge pe unii legumicultori sa recurga la solutii pentru fortarea culturilor si grabirea recoltei. Horticultorii avertizeaza ca aceste metode, daca se bazeaza pe folosirea unor chimicale, au ca efect deprecierea legumelor.