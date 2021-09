Diplomații kalașnikoavelor. Talibanii vor să vorbească la ONU în numele Afganistanului ONU nu a decis inca cine va reprezenta Afganistanul la reuniunea care s-a deschis marți, 21 aseptembrie, ambasadorul fostului guvern destituit cerand și el sa ia cuvantul. In cautarea de recunoaștere internaționala, talibanii incearca o noua abordare. Ministrul de Externe al guvernului numit de cei care au preluat puterea, in urma cu o luna, la […] The post Diplomații kalașnikoavelor. Talibanii vor sa vorbeasca la ONU in numele Afganistanului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

