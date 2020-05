Stiri pe aceeasi tema

- In Prahova, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 73 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Pana acum, 46 de oameni s-au vindecat. Patru au decedat. Mai sunt internați in Prahova 23 de pacienți infectați, iar cei mai mulți au simptome ușoare sau sunt asimptomatici. Sunt insa și trei…

- La 29 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 228 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 16 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 229 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 68 de persoane…

- La 28 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 240 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 16 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 234 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 67 de persoane…

- La 20 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 316 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care șapte sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 345 de persoane, aflate in 14 unitați de cazare de pe teritoriul…

- La nivelul județului Prahova, in data de 15 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 687 de personae aflate in auto-izolare la domiciliu. Dintre acestea, 13 au intrat in evidența DSP in ultimele 24 de ore, iar 234 au ieșit de sub masura izolarii voluntare. In carantina…

- La 11 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 1.778 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 88 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 690 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 6 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2.771 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 140 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 615 de persoane in 13 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- Violeta Stoica Nerespectarea masurilor luate prin Ordonanțele Militare, inghesuiala din magazine și din piețe, iresponsabilitatea celor care au venit din zonele cu risc crescut de infectare cu coronavirus sunt doar cateva dintre cauzele raspandirii cu repeziciune a numarului cazurilor oficiale de Covid-19.…